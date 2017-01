POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zeugin meldete Verkehrsunfall der Polizei

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.1.2017, gegen 19.45 Uhr, beobachtete eine 44-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall auf der Daudenstraße in Stromberg. Der Strombergerin kam ein roter Transporter entgegen, der beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw berührte. Die Frau informierte vorsorglich die Polizei und teilte das Kennzeichen des Transporters mit. Die Beamten nahmen die weiteren Ermittlungen auf. An der Daudenstraße stellten sie das beschädigte Auto fest und sicherten Spuren. An der Halteranschrift des flüchtigen Transporters trafen die Einsatzkräfte die Verursacherin an. Die 62-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Unfall nicht bemerkt habe.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell