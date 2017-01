POL-WAF: Ennigerloh, Raub auf Tankstelle

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.01.2017, gegen kurz vor 19.00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Tankstelle an der Westkirchener Straße in Ennigerloh. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Tankstellenmitarbeiter kam der Forderung nach und händigte einen Bargeldbetrag aus.

Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,75m, sportlich schlanke Figur. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, dunkler Hose und dunkler Turnschuhe. Die Beute verstaute er in einer schwarzen Tasche.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter 02581/600-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell