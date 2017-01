POL-WAF: Ahlen. Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.1.2017, gegen 10.20 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer eine Radfahrerin im Ahlener Kreisverkehr Hammer Straße/Kappellenstraße an und flüchtete. Die 69-jährige Radfahrerin kam mit ihrem Pedelec aus Richtung Weststraße und wollte den Kreisverkehr auf dem Radweg an der Walstedder Straße verlassen. Zeitgleich fuhr der Unbekannte aus Richtung Hammer Straße kommend in den Kreisverkehr ein und bog in die Kappellenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der querenden Ahlenerin. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Radfahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen BMW 1 oder 2, neueres Fahrzeug mit dem Kennzeichenfragment WAF-U ?.

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell