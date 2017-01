POL-WAF: Beckum. Fünf Fahrräder von Schulgelände gestohlen

Warendorf (ots) - Am Montag, 09.01.2017, zwischen 07.30 Uhr und 13.10 Uhr, stahlen unbekannte Täter fünf Fahrräder von einem Schulgelände auf der Vellerner Straße in Neubeckum. Drei der Räder waren in dem Fahrradständer an der Sporthalle und die beiden anderen in einem Fahrradkeller abgestellt. Bei den Fahrrädern handelt es sich um Mountainbikes unterschiedlicher Hersteller. Mit ihrer Beute flüchteten den Diebe in unbekannte Richtung. Personen, die im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell