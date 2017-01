POL-WAF: Ostbevern. Im Kreisverkehr den Kreis nicht erwischt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.1.2017, fuhr ein Autofahrer gegen 19.10 Uhr, durch die Bebauung des Kreisverkehrs auf der L 830 in Ostbevern. Der 48-jährige Telgter kam mit seinem Pkw aus Richtung Ostbevern-Brock und geriet beim Einfahren in den Kreisverkehr nach links von der Fahrspur ab. Zunächst stieß er mit dem Auto gegen ein Schild und dann fuhr er über den bebauten Teil des Kreisverkehrs. Dabei entstand an dem Fahrzeug des Telgters Totalschaden von circa 7.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass der 48-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten ließen dem Autofahrer eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

