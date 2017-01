POL-WAF: Warendorf. Kaufinteresse vorgetäuscht und Schmuck gestohlen

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Männer täuschten am Mittwoch, 11.1.2017, zwischen 11.40 Uhr und 12.40 Uhr, Kaufinteresse an einem Schrank in Warendorf,Hugo-Spiegel-Straße vor. Die Täter meldeten sich auf ein Zeitungsinserat bei dem geschädigten Ehepaar. Dieses ließ die Personen in ihr Haus und zeigte auf Nachfrage neben dem Schrank auch den vorhandenen Schmuck. Die Parteien wurde handelseinig und die Unbekannten verließen das Haus, um angeblich Bargeld zu holen. Kurz darauf stellten die Senioren den Diebstahl des Schmucks fest.

Die Männer sind circa 45 Jahre alt, haben ein südländisches Aussehen und sprechen gut Deutsch. Einer der Täter ist etwa 1,85 Meter groß und stämmig. Der andere ist etwas kleiner, trug ein Käppi und stellte sich mit dem Namen Freiwald vor.

Wem sind am Mittwochvormittag auf der Hugo-Spiegel-Straße die beiden Männer oder ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Täuschten die Täter auch in anderen Haushalten ein Kaufinteresse aufgrund eines Zeitungsinserats vor? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

