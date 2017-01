POL-WAF: Beckum. Junger Autofahrer zu schnell unterwegs

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.1.2017, war ein junger Autofahrer gegen 7.40 Uhr zu schnell auf der Wilhelmstraße in Beckum unterwegs. Der 21-jährige Beckumer bog mit seinem Auto von der Westfälischen Straße nach rechts in die Wilhelmstraße ab. Da er mit dem Pkw zu schnell unterwegs war, geriet er in den Gegenverkehr. Dort stieß der 21-Jährige mit einem dreirädigen Kleintransporter einer 50-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Beckumerin leicht und es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

