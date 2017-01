POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Bei Arbeiten auf der Baustelle verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.1.2017, verletzte sich gegen 8.15 Uhr, ein Arbeiter auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße in Neubeckum. Der 46-jährige Lkw-Fahrer lieferte ein Arbeitsgerät an, welches mittels eines Baggers abgeladen wurde. Als der Siegener die Kette ergriff an dem sich der Kompressor befand, machte der Bagger eine Pendelbewegung. Die Kette spannte sich und verletzte den 46-Jährigen an der Hand. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei informierte das für den Arbeitsschutz zuständige Dezernat der Bezirksregierung Münster, das die weitere Bearbeitung des Arbeitsunfalls übernahm.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell