POL-WAF: Warendorf. Flüchtiger Radfahrer gesucht

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 11.1.2017, gegen 7.20 Uhr, fuhr ein unbekannter Radfahrer auf der Dreibrückenstraße in Warendorf gegen ein Auto. Der flüchtige Verursacher beschädigte die linke Seite eines schwarzen Audi A 6, der vor einer Bäckerei stand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

