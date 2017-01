POL-WAF: Telgte. Unfallverursacherin begutachtete Schaden und fuhr davon

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 10.1.2017, gegen 17.20 Uhr, beobachteten mehrere Personen eine Verkehrsunfallflucht auf der Ritterstraße in Telgte. Eine ältere Frau parkte mit ihrem Ford Mondeo aus und stieß dabei zwei Mal gegen einen anderen geparkten Pkw. Obwohl die Verursacherin den Anstoß gemerkt haben muss, fuhr sie davon. Aufgrund eines Rückstaus an der Einmündung zur Steinstraße, konnte einer der Zeugen die Frau ansprechen und machte sie auf den Unfall aufmerksam. Die Verursacherin stellte ihr Fahrzeug ab, besah sich den Schaden an dem schwarzen Audi und befand diesen als geringwertig. Trotz des Hinweises auf die Strafbarkeit der Verkehrsunfallflucht durch die 23-jährige Zeugin, setzte sich die Autofahrerin in ihr Auto und fuhr davon. Mit Hilfe des von den Zeugen notierten Kennzeichens kann die Polizei weitere Ermittlungen zur flüchtigen Unfallverursacherin durchführen.

