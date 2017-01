POL-WAF: Ahlen, Professor-Hahn-Straße, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, 10.01.2017, zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Professor-Hahn-Straße in Ahlen ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Professor-Hahn-Straße in Ahlen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

