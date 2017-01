POL-WAF: Beckum, Windmühlenstraße, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Als der Hauseigentümer am Dienstag, 10.01.2017, gegen 18:05 Uhr nach Hause kam, bemerkte er zwei männliche Personen vor seiner Grundstückszufahrt. Beide Männer entfernten sich bei ihrer Entdeckung in Richtung eines angrenzenden Parkplatzes, stiegen in einen PKW und entfernten sich in Richtung Zementstraße. Nachdem der Eigentümer sein Haus betrat, stellte er den Einbruch fest und informierte die Polizei. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht erlangt werden.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Peugeot kleinerer Baureihe mit Bochumer ( BO- ) Städtekennung. Die beiden Männer wurden beschrieben als etwa 30-50 Jahre alt, bekleidet mit dunklen Winterjacken und Strickmützen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei bleiben erfolglos.

Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Windmühlenstraße in Beckum gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Beckum unter der Telefonnummer 02521-9110 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

