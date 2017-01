POL-WAF: Ahlen, Gerichtstraße, Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots) - Ein 43-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr am Dienstag, 10.01.2017, gegen 14:20 Uhr, die Gerichtstraße in Ahlen und bog von der Gerichtstraße in die Raiffeisenstraße nach links ab. Beim Abbiegevorgang stieß er mit seiner Sattelzugmaschine gegen einen ordnungsgemäß auf der Gerichtsstraße geparkten PKW Daimler Benz, an dem ein erheblicher Sachschaden entstand. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen des Verkehrsunfalls verfolgten den Sattelzug, der im weiteren Verlauf von der Polizei angehalten werden konnte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer der Sattelzugmaschine unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 5250 Euro. Der unfallbeschädigte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

