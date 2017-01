POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch in das Heimathaus

Warendorf (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Montag, 9.1.2017, 15.00 Uhr, brachen unbekannte Personen in das Heimathaus an der Twieluchtstraße in Dolberg ein. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schränke nach Diebesgut. Ob die Einbrecher etwas stahlen ist nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

