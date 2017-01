POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Kradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Montag, 9.1.2017, ereignete sich gegen 18.45 Uhr, ein Auffahrunfall auf der Lippstädter Straße in Liesborn. Ein 50-jähriger Lippstädter befuhr die Lippstädter Straße und wollte mit seinem Krad in eine Zufahrt abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt er an, um diesen passieren zu lassen. Ein ihm nachfolgender 59-jähriger Autofahrer aus Lippstadt bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Krad auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 50-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei der Unfall stark beschädigte Pkw des Lippstädters wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell