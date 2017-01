POL-WAF: Drensteinfurt OT Rinkerode. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am 09.01.2017, in der Tatzeit zwischen 15.15 Uhr und 18.35 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße Hemmer in Rinkerode ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Als das geschädigte Ehepaar mit ihrem Pkw wieder auf ihr Grundstück einbiegen wollten, bemerkten sie einen hellen Pkw Kombi der vor ihrem Haus parkte. Zudem wurde eine männliche Person beobachtet, die in den Pkw stieg. Anschließend fuhr das Fahrzeug mit dem Kennzeichen in Richtung Ascheberg. Fragmente des Kennzeichen konnten abgelesen werden. Über das Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

