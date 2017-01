POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch am Tage

Warendorf (ots) - Am Montag, 9.1.2017, ereignete sich zwischen 7.45 Uhr und 13.40 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Stettiner Straße in Ennigerloh. Der oder die Täter durchsuchten das Gebäude und stahlen einen Laptop sowie Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge insbesondere im Bereich der Stettiner Straße auffielen. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

