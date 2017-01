POL-WAF: Ahlen. Diebe stahlen Bargeld

Warendorf (ots) - Am Montag, 9.1.2017, zwischen 1.00 Uhr und 10.00 Uhr gelangten unbekannte Personen durch eine unverschlossene Tür in eine Spielhalle an der Gemmericher Straße. Der oder die Täter versuchten dort Spielautomaten aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Anschließend suchten sie den Kassenraum auf und stahlen einen kleinen Tresor sowie Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an der Spielhalle beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

