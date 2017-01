POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Mann angegriffen und Geldbörse gestohlen

Warendorf (ots) - Am Montag, 9.1.2017, kam es gegen 4.00 Uhr, zu einem Angriff auf einen Mann an der Hoetmarer Straße in Freckenhorst. Der 75-jährige Geschädigte kehrte am frühen Morgen nach Hause zurück und stellte sein Auto auf einem Parkplatz eines Seniorenwohnheim ab. Nachdem er aus dem Pkw ausgestiegen war, griffen ihn zwei unbekannte Personen an. Die Männer durchsuchten den Senior und stahlen seine Geldbörse. Hierin befanden sich verschiedene Dokumente sowie ein geringer Bargeldbetrag. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Hinweise zu den flüchtigen Tätern liegen nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am frühen Morgen Personen oder verdächtige Fahrzeuge in Freckenhorst, vor allem im Bereich der Hoetmarer Straße auffielen. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

