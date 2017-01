POL-WAF: Ahlen. Werkzeug aus Schule gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Samstagmorgen und Montag, 9.1.2017, 6.05 Uhr, ein eine Schule am Stephansweg in Ahlen ein. Der oder die Täter hebelten mehrere Türen zum Verwaltungstrakt auf und stahlen elektrische Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

