POL-WAF: Ahlen. Trickdieb nach Diebstahl festgehalten

Warendorf (ots) - Am Samstag, 7.1.2017, betraten zwei Trickdiebe gegen 13.00 Uhr, ein Juweliergeschäft an der Oststraße in Ahlen. Während sich eine 29-Jährige beraten ließ, stahl ein 36-Jähriger mehrere Uhren aus der vorderen Auslage. Anschließend flüchtete er in die Fußgängerzone. Die 55-jährige Angestellte teilte daraufhin dem vor dem Geschäft stehenden Inhaber den Diebstahl mit. Der 60-jährige Ahlener nahm gemeinsam mit Passanten die Verfolgung auf und konnte den Dieb stellen. Die Polizei durchsuchte den Mann und fand in seiner Kleidung mehrere Uhren, die aus dem Geschäft stammten. Da gegen den Hammer ein Haftbefehl bestand, brachten ihn die Einsatzkräfte in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei überprüfte ebenfalls die 29-jährige Mittäterin und fand in ihrer Handtasche ein verpacktes Handy. Da die Hammerin vor Ort nicht nachweisen konnte, dass ihr das Mobiltelefon gehörte, stellten die Einsatzkräfte dieses sicher.

