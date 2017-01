POL-WAF: Beelen. Zwei verletzte Personen nach Wohnungsbrand

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 8.1.2017, gegen 4.00 Uhr, wachte eine 50-jährige Frau in ihrem stark verqualmten Wohnbereich eines Hauses an der Westkirchener Straße in Beelen auf. Die Bewohnerin konnte sich und eine 84-jährige Seniorin aus dem Haus retten. Offensichtlich geriet ein Adventskranz in Brand und verursachte in zwei Zimmern Sachschaden. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Frauen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell