POL-WAF: Ostbevern. Fahrzeugteile von Lkws gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen suchten in der Nacht zu Samstag, 7.1.2017, ein Firmengelände an der Montgolfier Straße in Ostbevern auf. Dort gingen der oder die Täter mehrere Lkws an und stahlen zahlreiche Fahrzeugteile. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell