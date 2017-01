POL-WAF: Telgte. Auto bei Einbruch gestohlen und in Polen sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 6.1.2017, gegen 13.10 Uhr, fiel einem 19-jährigen Telgter ein Einbruch in das Wohnhaus der Familie an der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Telgte auf. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter vermutlich am frühen Morgen gewaltsam Zugang zu dem Objekt und suchten gezielt nach den Autoschlüsseln. Anschließend stahlen der oder die Einbrecher einen vor dem Haus stehenden Pkw. Der Geschädigte stellte über eine Ortungsmöglichkeit fest, dass sich das Fahrzeug am Samstagabend in Polen befand. Die Polizei sorgte für einen Kontakt zur polnischen Polizei, so dass mit Hilfe des Telgters der Fahrer samt des gestohlenen Autos wenig später in Lubawa angehalten werden konnte. Der Fahrer, dessen Tatbeteiligung noch unklar ist, wurde festgenommen und das Auto sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell