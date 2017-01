POL-WAF: Beckum - Einbruch

Warendorf (ots) - POLWAF; 08.01.17

Am 07.01.17, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 23:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in Einfamilienhaus am Wessingweg in Beckum ein. Der/die Täter erlangten Schmuck.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

