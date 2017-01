POL-WAF: Warendorf - Zeugen gesucht für Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots) - POLWAF; 07.01.17

Eine 20-jährige Ennigerloherin beabsichtigte am 07.01.17, gegen 19:24 Uhr in Warendorf von der B 475 nach links in die Beckumer Straße abzubiegen. Zeitgleich kam aus dieser Straße ein silberfarbener Bulli-ähnlicher PKW, der beabsichtigte seinerseits nach rechts auf die B475 in Richtung Westkirchen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang rutschte der silberne Bulli-ähnliche PKW allerdings in den Renault der Ennigerloherin. Der Fahrer des silberfarbenden Fahrzeuges öffnete dann die Seitenscheibe und schimpfte in polnischer Sprache. Dann setzte er seine Fahrt fort. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Personen. Beschreibung des Fahrers:

- männlich, ca. 40 Jahre, dünn, Vollbart, schwarze Jacke.

Das polnische Fragmentkennzeichen lautet: 547-????.

Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

