POL-WAF: Beckum - Zeuge klärt Verkehrsunfallflucht

07.01.17

Ein 35-jähriger Beckumer befuhr am 07.01.17, gegen 19:25 Uhr mit einem Toyota in Beckum die Oststraße in Fahrtrichtung Clemens-August-Straße. Unmittelbar hinter der Einmündung Oststraße/ Clemens-August- Straße kam der 35-jährige aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen und fuhr gegen ein auf dem rechten Gehweg befindliches Verkehrszeichen. Hierdurch knickte dieses um. Anschließend fuhr der Beckumer nach Hause. Ein aufmerksamer Beckumer beobachtete den Verkehrsunfall und meldete dies bei der Polizei. Der Unfallverursacher konnte dadurch ermittelt werden.

