POL-WAF: Everswinkel - eine leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Eine 32-jährige Münsteranerin befuhr zusammen mit ihren Söhnen die L 811 aus Alverskirchen kommend in Richtung Telgte. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Alle Insassen konnten den auf dem Dach liegenden Kleinwagen verlassen. Die 32-jährige Münsteranerin verletzte sich am Bein und wurde in ein Krankenhaus in Münster gebracht. Die in Kindersitzen gesicherten 6- und 8-jährigen Kinder blieben unverletzt.

