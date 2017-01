POL-WAF: Beckum - Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten

Warendorf (ots) - POLWAF; 07.01.2017

Ein 22-jähriger Beckumer befuhr am 06.01.2017, gegen 19:30 Uhr mit seinem Mercedes die Zementstraße in Beckum, aus Richtung Neubeckumer Straße kommend, in Fahrtrichtung der Kreuzung Oelder Straße. Diese beabsichtigte er geradeaus zu überqueren. Von Rechts kam ein 23-jähriger aus Beckum mit seinem grünen Daimler-Benz. Dieser befuhr die Oelder Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Vellern. Er wollte ebenfalls die Kreuzung geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeugführer klagten über Schmerzen im Nackenbereich.

Die Unfallbeteiligten machten widersprüchliche Aussagen zur Unfallursache.

Ein weiterer Pkw-Fahrer könnte Zeuge des Unfalls gewesen sein. Dieser entfernte sich aber nach Rücksprache mit den beiden Unfallbeteiligten vor Eintreffen der Polizei.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Beckum unter Telefon 02521-9110 in Verbindung zu setzten.

