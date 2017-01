POL-WAF: Beckum. Einbruch auf der Kopernikusstraße

Warendorf (ots) - Zwischen Donnerstag, 05.01.2017, 15.30 Uhr, und Freitag, 06.01.2017, 08.30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Kopernikusstraße in Beckum ein. Danach durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Schmuck als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de, entgegen.

