POL-WAF: Ahlen, Oststraße, Scheibe eingeworfen, Handys entwendet

Warendorf (ots) - Am Freitag, 06.01.2017, gegen 02:39 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei bislang unbekannte, schwarz gekleidete Personen, die die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäftes auf der Oststraße in Ahlen mit zwei Steinen einwarfen. Aus der Auslage entwendeten sie nach ersten Ermittlungen zwei hochwertige Mobiltelefone und flüchteten vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Oststraße in Ahlen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

