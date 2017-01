POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Der 58Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Vellerner Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Er beabsichtigte nach links in die Robert-Koch-Straße abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 22jährigen Autofahrerin. Diese befuhr die Vellerner Straße in gleicher Richtung. Bei dem Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Die Einsatzkräfte stellten bei der Unfallaufnahme Atemalkohol bei dem Radfahrer fest. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Oelde und ordneten eine Blutentnahme an. Bei dem Unfall entstand leichter Sachchaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell