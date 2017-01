POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Schulgebäude

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 05.01.2017, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Schulgebäude auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen. In einem Flurbereich beschädigten die Täter mehrere Deckenlampen und stahlen hieraus die Neonröhren. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell