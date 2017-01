POL-WAF: Ennigerloh, OT Ostenfelde, Eckeystraße, Pfanne auf dem Herd gerät in Brand, Bewohner erlitt Rauchgasvergiftung

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 04.01.2017, gegen 20:30 Uhr, löste eine brennende Pfanne einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei auf der Eckeystraße in Ennigerloh-Ostenfelde aus. Eine von dem 85-jährigen Bewohner in der Küche auf dem Herd vergessene Pfanne geriet in Brand, ein Zeuge bemerkte die Rauchentwicklung und informierte die Feuerwehr. Da der Bewohner aufgrund der Rauchentwicklung verletzt vor der Eingangstür zusammenbrach, wurde die Tür durch die Feuerwehr geöffnet. Rettungskräfte brachten den 85-Jährigen in ein Krankenhaus nach Warendorf, das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell