POL-WAF: Ahlen. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 4.1.2017, gegen 13.45 Uhr, verletzte sich ein fünfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf dem Glückaufplatz in Ahlen leicht. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad über den Glückaufplatz in Richtung der Straße Eckelshof. Zeitgleich bog ein 39-jähriger Ahelner mit seinem Fahrzeug von der Straße Eckelshof auf den Glückaufplatz ein. Als der Junge mit seinem Fahrrad auf die Straße fuhr um diese zu queren, prallte er gegen die linke Seite des Autos. Rettungskräfte brachten den Fünfjährigen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell