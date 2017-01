POL-WAF: Kreis Warendorf. Vortrag zum Einbruchschutz für interessierte Haus- und Wohnungsbesitzer

1 weiterer Medieninhalt

von links nach rechts: Jürgen Gausebeck und Carsten Soszynski -technische Fachberater der Polizei Warendorf Bild-Infos Download

Warendorf (ots) - Die Polizei bietet am Mittwoch, 11.01.2017, um 18.00 Uhr, einen Vortrag zum Einbruchschutz in den Räumen der Kriminalprävention an der Waldenburger Straße 4 in Warendorf an.

Aufgrund der in den letzten Jahren kreis- und landesweit angestiegenen Wohnungseinbrüche besteht bei vielen Haus- und Wohnungsbesitzern ein großes Interesse an einem sicheren Zuhause. Dabei stellt sich die Frage, wie und an welchen Stellen das Haus besser gesichert werden sollte. Die technischen Fachberater informieren in dem Vortrag über die Sicherungsmöglichkeiten sowie der Täterarbeitsweisen und geben Tipps zu einem vorbeugenden Verhalten.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dem Vortrag eingeladen und treffen sich vor dem Rolltor zum Innenhof des Polizeigebäudes. Die Besucher werden dort abgeholt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Einbruchschutz sind auf folgenden Internetseiten erhältlich:

http://www.polizei.nrw.de/artikel__158.html, www.zuhause-sicher.de, www.polizei-beratung.de

