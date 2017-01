POL-WAF: Beckum, Oelder Straße, Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Warendorf (ots) - Drei leicht Verletzte und ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 03.01.2017, gegen 20:25 Uhr, in Beckum auf der Oelder Straße ereignete.

Eine 32-jährige Beckumerin fuhr mit ihrem PKW vom Fahrbahnrand der Oelder Straße an und wendete unmittelbar auf der Fahrbahn, um in Richtung Zementstraße weiter zu fahren. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 29-Jährigen, der die Oelder Straße in Richtung Nordstraße befuhr. Beide Fahrzeugführer sowie ein Beifahrer im Fahrzeug des 29-Jährigen verletzten sich leicht.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten. Für die Räumung der Unfallstelle sowie die Verkehrsunfallaufnahme musste die Oelder Straße kurzfristig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell