POL-WAF: Ahlen. Ehepaar beobachtet Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 3.1.2017, gegen 9.10 Uhr, beobachtete ein Paar eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Richard-Wagner-Straße in Ahlen. Der unbekannte Verursacher fuhr beim Ausparken gegen einen schwarzen Skoda Jeti und beschädigte diesen. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Erste Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen ins Leere. Aber die Hinweise reichen aus, um die Verkehrsunfallflucht aufklären zu können. Dank der Zeugen bleibt der geschädigte Autobesitzer nicht auf seinem Schaden hängen.

Viele Verursacher halten eine Verkehrsunfallflucht für ein Kavaliersdelikt. Das ist es aber keineswegs, sondern stellt eine Straftat dar, die weitreichende Folgen haben kann. Zum Beispiel der Verlust des Führerscheins. Jeder Unfallverursacher ist verpflichtet, nach einem Unfall seine Personalien und seine Beteiligung mitzuteilen. Ist ein anderer Geschädigter nicht vor Ort, muss der Verursacher eine angemessene Zeit am Unfallort warten. Kann ein Geschädigter nicht ausfindig gemacht werden, hat der Verursacher seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall zeitnah der Polizei mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell