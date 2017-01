POL-WAF: Warendorf. Fußgänger angefahren

Warendorf (ots) - Am Montag, 2.1.2017, gegen 17.20 Uhr, wurde ein Fußgänger auf der Milter Straße in Warendorf angefahren. Der 77-jährige Warendorfer überquerte die Milter Straße an der Fußgängerfurt in Richtung Gallitzinstraße. Zeitgleich bog ein 51-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Andreasstraße links auf die Milter Straße ab. Der Ostbeveraner erfasste den Fußgänger mit dem Auto, der dadurch zu Boden geschleudert wurde.

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Senior in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell