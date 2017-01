POL-WAF: Oelde. Ehemann nach Bedrohung vorläufig festgenommen

Warendorf (ots) - Am Montag, 2.1.2017, gegen 20.20 Uhr, informierte eine Oelderin die Polizei über eine mögliche Bedrohungssituation in Oelde, Grüner Weg. Ein 24-Jähriger habe mit einer Schusswaffe hantiert und drohe seine Frau umzubringen.

Bei Eintreffen zahlreicher Polizeikräfte an der Wohnanschrift stellte sich heraus, dass die Ehefrau samt Kinder nicht akut bedroht waren, da sie sich nicht in der Familienwohnung aufhielten. Kurz nachdem die Polizei vor Ort war verließ der Tatverdächtige gemeinsam mit einem 19-jährigen Freund das Haus. Die Einsatzkräfte nahmen den Oelder vorläufig fest und ließen ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnehmen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler eine silberne ungeladene Schreckschusswaffe, die sie sicherstellten.

In einer ersten Befragung stellte sich heraus, dass es am Nachmittag einen Streit zwischen den Eheleuten gab, in deren Verlauf der 24-Jährige seine Frau geschlagen haben soll. Die Polizei leitete gegen den Oelder ein Strafverfahren ein, führte eine Gefährderansprache durch und verwies ihn für die nächsten zehn Tage der gemeinsamen Wohnung.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell