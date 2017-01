POL-WAF: Ahlen-Tönnishäuschen. Bargeld aus Portemonnaie erbeutet

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am 31.12.2016 zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Eichengrund in Tönnishäuschen ein. Der oder die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe ein und konnten dann die Terrassentür öffnen. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld aus einem Portemonnaie. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

