POL-WAF: B475 Sassenberg/Füchtorf - Weitere Geschwindigkeitsmessanlage im Kreis Warendorf beschädigt

Warendorf (ots) - In der Nacht zum 31.12.2016 wurde die Radaranlage an der B 475 in Höhe der Abzweigung zur Fa. Stockmeyer durch noch unbekannte Täter beschädigt. Die Kamera-/Blitzlichtfenster der Radarsäule wurden mit roter Farbe besprüht. Die Ermittlungen vor Ort wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder per Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell