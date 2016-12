POL-WAF: Ahlen, Klosterstraße - Tageswohnungseinbruch in ein Reihenhaus

Warendorf (ots) - Am Samstag, 31.12.2016 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der Klosterstraße. Die Täter durchwühlten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld und diversen Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell