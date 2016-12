POL-WAF: Oelde, Von-Droste-Hülshoff-Straße -Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - In der Zeit von Sonntag, 25.12.2016, 10:00 Uhr bis Samstag 31.12.2016, 10:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Von-Droste-Hülshoff-Straße ein. Die Bewohner waren im Tatzeitraum nicht zu Hause. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Ob und was gestohlen worden ist, kann jetzt noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-915532 oder per Mail unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell