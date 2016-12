POL-WAF: Warendorf. Vier Schwerverletze bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Vier Schwerverletzte und ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 30.12.2016, gegen 15:25 Uhr auf der Kreisstraße 18 zwischen der Bundesstraße 64 und Sassenberg ereignete.

Ein 64-jähriger Mann aus Rietberg befuhr mit seinem PKW Skoda zusammen mit seinen 7- und 37-jährigen Beifahrern die Kreisstraße 18 in Fahrtrichtung Bundesstraße 64.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 62-jähriger Warendorfer mit seinem Pkw-Anhängergespann die Zufahrt Vohren 24 in Richtung der Kreisstraße. An der Kreuzung Vohren 24/ K 18 missachtete der 62-Jährige die Vorfahrt des Rietbergers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam.

Die beiden Fahrzeugführer und die beiden Beifahrer aus Rietberg wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Verletzen wurden an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gefahren. Ein zwischenzeitliche angeforderter Rettungshubschrauber wurde kam nicht zum Einsatz.

Die Kreisstraße 18 wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme bis gegen 18:00 Uhr komplett gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden etwa 10.000 Euro.

