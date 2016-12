POL-WAF: Beckum. Vierjähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein vierjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall,der sich am Freitag, 30.12.2016, gegen 18:05 Uhr in Beckum auf der Nordstraße in Höhe des Busbahnhofes ereignete.

Eine 27-jährige Frau aus Beckum beabsichtigte mit ihrem vierjährigen Cousin die Nordstraße in Richtung Kalkstraße zu überqueren, musste jedoch auf Grund des Fahrzeugverkehrs warten.

Plötzlich riss sich der vierjährige Junge von ihrer Hand los und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Auf der Fahrbahn lief der Junge vor den PKW einer 47-jähren Beckumerin.

Der PKW erfasste den Jungen, verletzte ihn glücklicherweise aber nur leicht. Der Vierjährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gefahren. Es entstand nur geringer Sachschaden.

