POL-WAF: Ahlen. Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 30.12.2016, um 10.10 Uhr, ereignete sich auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Rollerfahrer leicht verletzte. Ein 78jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Kurt-Schumacher-Straße aus Richtung Otto-Hue-Straße kommend in Fahrtrichtung Am Röteringshof. Er beabsichtigte nach links in die Straße Am Röteringshof einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 58jährigen Rollerfahrer. Dieser befuhr die Straße Am Röteringshof in Fahrtrichtung Dolberger Straße. Durch den Zusammenstoßstürzte der Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.100 Euro.

