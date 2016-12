POL-WAF: Warendorf. Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 29.12.20176, führte eine Warendoferin im Hanseviertel von Warendorf ihren Hund aus. Als sie einen Spielplatz passierte, bemerkte sie in einer der dort befindlichen Holzhütten eine männliche Person. Diese zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Die Frau sprach den Mann an, der dann vom Spielplatz entfernte. Der Mann war circa 40 bis 45 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und war circa 175 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkelblonde Haare und trug einen grauen Vollbart sowie eine Brille. Bekleidet war der Unbekannte mit einer blauen Jeanshose, einem karierten Hemd und einer schwarzen Jacke. Der Unbekannte flüchtete mit einem silbernen Damenfahrrad. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell