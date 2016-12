POL-WAF: Warendorf. 32jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag, 29.12.2016, um 13.55 Uhr, auf der B 64 in Warendorf ereignete, verletzte sich eine 32jährige Autofahrerin leicht. Ein 22jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die B 64 aus Richtung Telgte kommend in Fahrtrichtung Warendorf. Hier bemerkte er in Höhe Neuwarendorf zu spät, dass die vor ihm fahrende 32jährige mit ihrem Pkw verkehrsbedingt warten musste. Er fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 32Jährigen auf den davor stehenden Pkw eines 38Jährigen geschoben. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 32Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

