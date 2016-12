POL-WAF: Oelde, Von-Bodelschwingh-Straße, Einbruch und Einbruchsversuch in Wohnhäuser

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 28.12.2016, in Oelde in ein Wohnhaus auf der Von-Bodelschwingh-Straße in Oelde ein. In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus, durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Ebenfalls auf der Von-Bodelschwingh-Straße wurde um 17:50 Uhr ein Hausbewohner durch verdächtige Geräusche aufmerksam. Bei der Nachschau erkannte er im Garten eine männliche Person mit einer Taschenlampe, die daraufhin unvermittelt flüchtete. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oelde unter der Telefonnummer 02522-9150 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell